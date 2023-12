Verantwortliche beziehen Position „dasbob“ will Verdacht mit Finanzaufsicht klären

Die Auseinandersetzungen zwischen dem KFC Uerdingen und dem vor dem Markteintritt befindlichen Online-Kaufhaus „dasbob“ als Hauptsponsor treten vor den neuen Ereignissen in den Hintergrund: Die Warnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor Angeboten der dasbob Vertriebs GmbH bringt selbst den eloquenten Unternehmensgründer Frank Spasojevic und seinen Medienprofi Sven Froberg ins Grübeln. Nach Rücksprache mit Experten gaben die beiden am gestrigen Donnerstag eine Stellungnahme zum schwerwiegenden Verdacht der BaFin ab. Die Behörde vertritt die Auffassung, dass dasbob ohne Genehmigung der Bundesbehörde Geschäfte mit Kryptowährung und so genannte thebobcoin-token anbiete, heißt es.