Verkaufsoffener Sonntag am dritten Advent Krefelds Weihnachtsgeschäft trotzt allen Krisen

Selten beherrschten so viele Krisen die Welt wie in diesen Tagen. Doch in der Krefelder Innenstadt ist davon derzeit wenig zu spüren. Zwar schließt sich die Stadt den Ener­giesparmaßnahmen an und entspre­chend wenig Deko und weihnachtliche Beleuchtung sind auf Hochstraße, Königstraße oder Rhein­straße zu sehen, die Verbraucher aber zeigen sich komplett un­beeindruckt. Das zeigte sich auch am verkaufsoffenen Sonntag, der alle Erwartungen übertroffen hat.