Im 13. Jahrhundert vom Hochwasser zerstört Das wahre Uerdingen gibt es nicht mehr

Warum sind die Deiche in Meerbusch erwähnenswert? Weil ein Deichbruch in den Rheingemeinden Niesrt, Langst-Kierst und Ilverich dramatsche Folgen für die Menschen in Gellep-Stratum haben kann. Im Januar 1920 wurde die Düsseldorfer Straße an der damaligen Gaststätte Zum Römer mit der Hausnummer 227 als Folge des Dammbruchs in Ilverich unterspült. Damals gehörte Gellep-Stratum noch zum Amt Lank und die Bewohner im Überschwemmungsgebiet gehörten zwangsweise dem Deichverband Lank an und entrichteten ihre Mitgliedsbeiträge für Bau und Pflege der Deiche. Daran hat sich übrigens für die Gellep-Stratumer bis heute nichts geändert. Hochwasser gibt es bis in die Gegenwart regelmäßig. Den letzten schweren Eisgang haben die Krefelder im Winter 1941/42 erlebt.