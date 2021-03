Traditionsunternehmen in Krefeld : Textilreinigung Otten feiert 50-Jähriges

Wegen der Pandemie hat das Geschäft aktuell von montags bis freitags nicht mehr durchgehend, sondern nur noch von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Textilreinigung Otten hat am Dienstag ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen gefeiert. Inhaber Ulrich Otten hat das Handwerk von der Pike auf gelernt.

Andere Menschen in seinem Alter sind schon seit mehr als 20 Jahren in Rente. Ulrich Otten denkt hingegen noch lange nicht ans Aufhören. „Meine Reinigung hält mich fit. Ich wüsste auch gar nicht, was ich auf dem Golfplatz oder sonst wo machen sollte“, sagt der 84-Jährige, dessen Textilreinigungsbetrieb jetzt ein stolzes Jubiläum feierte. Auf den gestrigen Tag genau vor 50 Jahren eröffnete Otten seinen Betrieb an der Dreikönigenstraße 8.

In den inzwischen fünf Jahrzehnten hat Otten viele Mitbewerber kommen und gehen sehen. „Heutzutage ist der Beruf des Textilreinigers nicht mehr, so wie früher noch, handwerklich geschützt. Ein vierwöchiger Crashkurs reicht inzwischen, um einen Betrieb zu eröffnen“, berichtet Otten. Er hingegen habe den Beruf von der Pike auf gelernt. „Deswegen können wir einen qualitativ deutlich besseren Service anbieten als andere“, erklärt Otten sein Erfolgsgeheiminis.

Im Jahr 1952 begann er seine Lehre in einem namhaften Reinigungsbetrieb in Krefeld. Nach dem Gesellenjahr wechselte Otten zur Textil-Ingenieur-Schule, die heute ein Teil der Fachhochschule Krefeld ist. Er war damals in seinem Studiengang einer der wenigen Lokalmatadoren. „Die meisten kamen aus Bayern, der Schweiz oder Österreich“, erinnert sich Otten. Seinen Abschluss machte er als „Textiltechniker – Fachgebiet Textilreinigung.“ Seitdem geht er seinem Beruf mit großer Passion nach. „Nur die größte Sorgfalt bei der Pflege Ihrer Garderobe“ ist seit jeher Ottens Motto. „Ich mache meinen Job mit Leib und Seele, und freue mich nach wie vor über jedes Kleidungsstück, das nach der Reinigung wieder wie neu aussieht“, berichtet der Jubilar.

Die Arbeit sei in all den Jahren weitgehend gleich geblieben. „Natürlich hat sich die Garderobe der Menschen geändert. Wir haben heute mit ganz anderen Stoffen und viel mehr Applikationen zu tun, doch am Ende geht es immer darum, ein verunreinigtes Stück wieder sauber zurück an den Kunden zu geben“, sagt Otten. Eines der spannendsten beruflichen Erlebnisse liege schon viele Jahre zurück. Damals sollte er für einen Kunden mehr als 200 Jahre alte Gewänder aus dem Mainzer Dom reinigen. „Das war schon etwas Besonderes, da war ich damals natürlich besonders vorsichtig“, sagt Otten lachend.