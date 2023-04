Madame Butterfly in Krefeld Das traurige Schicksal der Geishas

In großen roten japanischen Schriftzeichen steht über allen Begriffen das Wort „Freiheit“. Damit hat die Bühnenbildnerin Kirsten Dephoff, die auch die Kostüme entwarf, auf gut nachvollziehbare Weise den Raum für die bedrückende, auf einer wahren Geschichte beruhende Tragödie der Geisha Cho-Cho San geschaffen. Die 15-Jährige wird von ihrer geldgierigen Verwandtschaft an den in Nagasaki stationierten amerikanischen Militärleutnant Pinkerton verkauft. Dieser heiratet um des seriösen Scheins willen den an die wahre Liebe glaubenden, sogar seine Religion ändernden „Schmetterling“, reist nach Amerika und kommt nach Jahren mit seiner „richtigen“ Frau zurück. Er nimmt sich das Recht, das inzwischen geborene Kind mitzunehmen, und Cho-Cho San sieht nur den Freitod als Ausweg.