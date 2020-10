Maria-Montessori-Gesamtschule in Krefeld : Plan B fürs Schul-Theaterstück

Krefeld Ein neuer Versuch mit Maske und Abstand: Im Frühjahr musste die Theateraufführungen des Literaturprojektkurses der Montessori-Gesamtschule ausfallen. Jetzt proben die Schüler für eine Corona-gerechte Neuauflage ihres Stücks.

Das Originalstück spielt im Italien der 1970er Jahre, als Öl- und Wirtschaftskrise viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten trieben. In der Adaption der Montessori-Schüler bleibt Italien der Schauplatz. Das Land war in den ersten Monaten der Corona-Pandemie eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa und sah sich wie auch in den 1970ern in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation.