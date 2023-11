Kultur in Krefeld Deutsches Textilmuseum bietet einen Onlinekatalog

Krefeld · Als erstes Museum in Krefeld zeigt das Textilmuseum Linn einige seiner Exponate in einem Onlinekatalog. Die Auswahl aus rund 30.000 Objekten fiel schwer. Was am Ende für eine Veröffentlichung im Internet sprach und wieso die Sammlung etwas Besonderes ist.

23.11.2023 , 18:00 Uhr

Museumsleiterin Annette Schieck. Sabine Hassel, Susanne Schumann und Tim Pelzer von der Sparkassenkulturstiftung Krefeld (v.l.). Foto: Tina Schlegel

Von Tina Schlegel