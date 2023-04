Kinder- und Jugendzentrum für Krefeld-Dießem Ein Juwel der Sozialarbeit - das SpieDie feiert 25-jähriges Bestehen

„Als das SpieDie 1998 eröffnet wurde, sind ein Jahrzehnt Planung vorausgegangen“, berichtet Monika Vehreschild vom Werkhaus-Verein als Träger des Spiedie. Die Bürger Dießems wollten anfangs einen Spielplatz. Die Werkhaus-Leute haben dann festgestellt, dass bei ihnen immer mehr Kinder anklopften – die Frage aus Kindermund „Ist heute Werkhaus?“ soll so oft gefallen sein, dass ein Papagei in der Nachbarschaft den Satz irgendwann aufsagen konnte. So wurde die Idee für eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung geboren.