Sommerfest am Hülser Talring : Bauerngarten für das Krefelder Umweltzentrum

Sommerfest am Hülser Talring

Das Umweltzentrum am Talring. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

HÜLS (RP) Das Umweltzentrum am Hülser Berg hat rechtzeitig vor dem Sommerfest am kommenden Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 16 Uhr, einen neuen Bauerngarten erhalten.

Der Buchsbaumzünsler hatte auch vor den Pflanzen dort nicht halt gemacht. Der stark in Mitleidenschaft gezogene Buchsbaum, der die Beete des Bauerngartens umrandet hat, ist deshalb entfernt worden. Als Ersatz wurde Maigrün (Lonicera nitida) gepflanzt, auch als Heckenmyrthe bekannt. Sie ist nicht anfällig für den Buchsbaumzünsler, außerdem unverwüstlicher und der derzeit günstigste Buchsbaumersatz. Die Planung und Umsetzung des neuen Bauerngartens hat Gärtnermeister Christoph Uehlenbruck übernommen, er ist Mitarbeiter des Krefelder Umweltzentrums. Unterstützung hat er von den vier Absolventen des Freiwilligen ökologischen Jahres bekommen, die die Neuplanung des Bauerngartens zu ihrem Jahresprojekt gemacht haben. Die Bepflanzung erfolgte im Laufe des Frühjahrs. Ein großer Teil der Pflanzen wurde vom Botanischen Garten zur Verfügung gestellt.

Der Bauerngarten wird in die Arbeit mit Schulklassen eingebunden. So können Kinder hier heimische Gemüse- und Kräuterpflanzen kennenlernen und ihren Geruchs- und Geschmackssinn erforschen. Um der großen Nachfrage der Schulen gerecht zu werden, wird das Umweltzentrum vom Land durch die Freistellung einer Lehrkraft unterstützt. Der Bauerngarten am Talring 45 kann auch außerhalb der Schulzeit besucht werden. Die Flächen rund um das Umweltzentrum stehen Besuchern rund um die Uhr zur Verfügung.