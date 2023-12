Hier wird in Krefeld gefeiert Das sind die Silvesterpartys des Jahres 2023/24

Auch in diesem Jahr wird in der KuFa ins neue Jahr gefeiert. Die Party beginnt um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro (zzgl. Gebühren) Die Gäste erwartet feinste Musik von angesagten DJs, die die Tanzfläche zum Beben bringen und coole Drinks zu fairen Preisen. Bis Mitternacht kosten alle Long Drinks nur die Hälfte. Alle 0,75-Liter Sektflaschen gibt es an Silvester für 15 Euro (solange der Vorrat reicht). Die Veranstalter werben mit weiterem „silvestertypischen Überraschungen“. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter kufa-reloaded.de