Grundschulen in Krefeld Das fordern Eltern zum Ausbau des Ganztags

Unzufrieden ist man in Krefeld vor allem mit dem Land: Das hatte lange ein Gesetz angekündigt, um Standards in der Ganztagsbetreuung wie die Qualität, aber auch die Finanzierung rechtssicher zu machen. Vergangene Woche jedoch kündigte Schwarz-Grün an, auf das Gesetz zu verzichten und den Städten per Erlass Vorgaben zu machen – zum großen Ärger der Kommunen. „Das heißt nämlich, dass es einmal mehr von der finanziellen Lage einer Kommune abhängt, wie gut das Angebot ist“, sagt Markus Schön. Auch mit Blick auf die Krefelder Haushaltslage wünscht er sich mehr Unterstützung vom Land. Die Stadt will nun etwa über den Städtetag und auch beim Land selbst Druck in dieser Frage aufbauen.