Kirchenschließung in Krefeld Das sagen Bistum und Stadt zu St. Johann Baptist

Der Zahn der Zeit nagt an dem erhabenen Gebäude, das dringenden Sanierungsbedarf hat. Die Experten der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Krefeld verfolgen mit entsprechendem Interesse das Vorgehen am Johannesplatz, ist die Kirche doch das prägende Gebäude des gesamten Viertels. Auf Anfrage erklärte ein Stadtsprecher: „Der generelle Zustand des Gebäudes ist bekannt. Eine pauschale Einschätzung von potenziellen Schäden kann ohne konkrete Prüfung nicht abgegeben werden. Die Untere Denkmalbehörde steht im Austausch mit dem Eigentümer, um in Sinne des Denkmals eine Lösung zu finden. Dieser zunächst interne Abstimmungsprozess muss abgewartet werden.“ Der Bauzaun, der das Gebäude in Teilen umgibt, sei jedoch nicht von der Stadt aufgestellt worden. Entsprechend könne auch keine Aussage zu einer „Unfallgefahr“, wovor ein Schild am Zaun warnt, gemacht werden.