Das Roncalli-Zelt steht Auch ohne Eintritt Zirkusluft schnuppern – so geht’s

Noch eine Woche, dann ist es soweit: Roncalli feiert Premiere in Krefeld. Und das zum ersten Mal in seiner fast 50-jährigen Geschichte. Am Donnerstag sind die ersten Wagen auf dem Sprödentalplatz angekommen, seit Freitagvormittag steht auch das große blau-beige Zelt. Wir waren bei den Aufbauarbeiten dabei.