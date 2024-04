Wieder Mangel bei Allergie-Medikamenten Krefelder Arzt gibt Tipps bei Heuschnupfen

Wenn Hasel, Erle und Birke in voller Blüte stehen, dann heißt das für viele Allergiker: Fenster zu und bloß nicht zu lange im Freien aufhalten. Denn dann drohen die typischen Heuschnupfen-Symptome wie Niesen, Jucken und Atemnot. Laut dem Robert-Koch-Institut leiden 14,8 Prozent der deutschen Bevölkerung an Heuschnupfen – Tendenz steigend. Und als wäre das nicht genug, gibt es für die Betroffenen schlechte Nachrichten. „Es gibt weiterhin Lieferengpässe in allen Bereichen, zum Teil müssen die Patienten mehrere Apotheken anfragen oder das Internet benutzen, wenn sie Medikamente brauchen. Davon sind alle gebräuchlichen Substanzklassen mehr oder weniger betroffen“, sagt der Krefelder Allgemeinmediziner Dr. Christian Einfalt.