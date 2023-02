Bauprojekt in Krefeld Neues Wohnquartier „Dahlerdyk Gärten“

Info

Nachverdichtung ist aus Sicht der Stadt ein guter Weg, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. So soll in Bockum beispielsweise eine Fläche in der Nähe der Rennbahn an der Straße Rott bebaut werden. Auch auf dem Gelände der früheren Lackfabrik Herkula gegenüber dem Zoo an der Uerdinger Straße sollen neue Wohnungen entstehen.