Kultur in Krefeld : Oppumer Kleinkunstfestival nur im Netz

Live dabei – das ist in diesem Jahr nicht möglich. Hier eine Szene eines Krimi-Oprenabendsaus einem früheren Jahr beim Kleinkunstfestival im Oppumer Pfarrgarten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es wird nicht die Nummer 13, sondern die Nummer zwölfeinhalb. Denn das Kulturfest rund um die Schutzengelkirche wird in diesem Sommer nur digital laufen: Vom 6. bis 9. August steht alles unter dem Titel „We(b)nigens etwas!“.

Wenn schon nicht live und vor gewohnt großem Publikum, dann zumindest im Netz. Das ist wenigstens etwas. Oder „We(b)nigstens etwas!“ – unter diesem Titel steht in diesem Jahr das Oppumer Kleinkunstfestival, das wegen Corona komplett digital laufen wird. „Deshalb ist es auch nicht das 13. Festival, sondern das zwölfeinhalbte Oppumer Kleinkunstfestival“, rechnet Organisator Christoph Scholz vor. Denn ganz wollten die Kreativen rund um die Schutzengelkirche nicht auf ihre Kultur-Sommerspiele verzichten.

Alle zwei Jahre gibt es das Open-Air-Sommerfestival zum Ende der Schulferien. Diesmal müssen sich die Fans dafür ganz besonders die Buchstabenkombination OKKF merken. Das Programm wird vom 6. bis 9. August an den jeweiligen Abenden um 20 Uhr im Netz freigeschaltet – und ist nur dort zu sehen. Infos dazu gibt es unter www.okkf.de.

In diesem Jahr läuft das Programm online und per Livestream. Fast jeden Tag wollen die Initiatoren 60 Minuten Programm bieten.

Das Oppumer Kleinkunstfestival (OKKF) findet alle zwei Jahre im Pfarrgarten der Pfarre zu den Heiligen Schutzengeln in Oppum statt.

Das Festival startet mit Musik am Donnerstag, 6. August. Beim Jugendbandfestival sind die Bands Rock am Ring, Omnibus Prime und Rhythm of Cure dabei mit einer bunten Mischung selbstgemachter Musik.