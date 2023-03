Bildung in Krefeld Ein Schulgebäude in Modulbauweise

„Die hier verwendete Modulbauweise hat nichts mehr mit den Containern zu tun, wie wir sie als Übergangslösung bis in die 1990er Jahre hinein hatten und von denen bis heute noch welche genutzt werden. Die Qualität eines solchen Modulbaus ist eine ganz andere und viel höher“, betont Stadtdirektor Markus Schön. In dem Neubau ist auch eine Ganztagsgruppe untergebracht. Damit erreicht die Stadt in Krefeld-Mitte aktuell eine Quote von 60,5 Prozent. „Das reicht noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg“, meint Schön in Bezug auf den gesetzlichen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung für Erstklässler ab 2026, der bis 2029 auf alle Altersstufen ausgeweitet werden wird.