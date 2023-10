Neues Kabarettprogramm für Krefeld Das Treffen der Krähnerationen

Vor 38 Jahren hat Jochen Butz die Gründung des gemeinnützigen Kabaretts initiiert. Der Erlös geht immer an caritative Zwecke. Mit der Krefelder Krähe hat die Truppe einen wichtigen Kabarettpreis geschaffen, der jährlich vergeben wird - im Wechsel an den Bühnen-Nachwuchs und an Kabarett-Größen fürs Lebenswerk. In diesem Jahr hat Matthias Richling die Ehren-Krähe in Empfang genommen. Frühere Ehrenpreisträger sind Konrad Beikircher, Dieter Hildebrandt, Dieter Hallervorden, Dieter Nuhr, Hans Liberg, Das Kom(m)ödchen und Eckart von Hirschhausen