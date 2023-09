Anmeldungen ab Oktober Das müssen Eltern zur Schulanmeldung 2024/25 wissen

Wenn Erziehungsberechtigte keine Möglichkeit haben, in der vorgenannten Zeit mit der Schule Kontakt aufzunehmen, steht ein einheitlicher Anmeldetermin für alle Grundschulen am Dienstag, 17. Oktober, von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung. Der Fachbereich Schule empfiehlt jedoch, einen Termin abzustimmen, da so mehr Zeit zur Verfügung steht für ein erstes Gespräch zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und Kind. Die Anmeldegespräche erfolgen in den Schulen.