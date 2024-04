Versorgungslücke geschlossen Keine weißen Flecken mehr – Mobilfunknetz in Hüls ist ausgebaut

Wer sich in der Vergangenheit über so genannte weiße Flecken im Mobilfunknetz am Hülser Berg aufgeregt hat, der kann nun aufatmen. „Jetzt wird auch dort das letzte große Funkloch in Krefeld beseitigt“, verspricht Wirtschaftsdezernent Eckart Preen. Als „weißer Fleck“ wird in der Fachsprache ein Gebiet bezeichnet, das hinsichtlich seiner Mobilfunkversorgung kein ausreichendes Datenvolumen über Mobilfunk aufweisen kann.