Einen Ausweis gibt es in Krefeld ab sofort schneller : Das Meldeamt der Stadt bietet 4.000 zusätzliche Termine an

Die Stadtverwaltung will ihren Bürgerservice an die Situation anpassen, die sich durch die Corona-Pandemie entwickelt hat. Das Problem: Krefelder haben fast keine zeitnahen Termine für Ausweis- oder Passangelegenheiten sowie An- oder Ummeldungen bekommen. „Jetzt haben wir einen neuen Meilenstein auf den Weg gebracht“, verspricht Beigeordnete Cigdem Bern. „Ab dem kommenden Freitag, 27. August, werden im Zwei-Wochen-Rhythmus rund 2.000 Termine pro Woche freigeschaltet.“ Somit stehen am Freitag ab 12 Uhr rund 4.000 Termine für die nächsten zwei Wochen bereit. Ab 10. September um 12 Uhr werden dann weitere Termine für die Bürgerbüros in den Stadtteilen angeboten, für den Bürgerservice Mitte, der zurzeit im Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz 17 untergebracht ist, gibt es weitere Termine am 24. September.