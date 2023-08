Zwei Ausstellungen in Krefeld Der Mann, der Buchstaben zur Kunst macht

Die Titel sagen es schon, dass das Buch, seine Buchstaben, seine Lettern im Mittelpunkt von Gojowczyks Arbeiten stehen. Der 1943 in Schlesien geborene Künstler und Lehrer lebt und arbeitet seit 1967 in Krefeld. Im selben Jahr nahm er das Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf auf. Seine Lehrer waren Rolf Sackenheim, Dieter Roth und Joseph Beuys.