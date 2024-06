Im Krefelder Zoo Ein Spielplatz für Krefelds Elefanten-Senioren

„Die neueste Ergänzung auf der Anlage ist dieser dicke Stamm, an dem sich die beiden alten Damen auspowern können. Andere Methoden zur Tierbeschäftigung sind Heusäcke oder auch Löcher in der Wand, durch die sie mit Bällen spielen oder Gemüse vernaschen können“, erklärt der Zoo. Wie gut das Spielzeug angenommen wird, zeigen die Bilder, auf denen zu sehen ist, wie die Dickhäuter den Stamm untersuchen und sich an ihm reiben. Im Hintergrund ist ein blauer Ball mit großen Löchern zu sehen. In ihm kann Futter versteckt werden, das die Elefanten dann mit ihrem Rüssel herausholen.