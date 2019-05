Comedy-Festival in Krefeld : Lachblüten und ein Ruhrpott-Banderas

Comedy-Festival in Krefeld

Krefeld Zum neunten Mal laden Betti Ixkes und Rüdiger Höffken zum Comedy-Festival in den Botanischen Garten ein.

Sommertraining für die Lachmuskeln: Ein weiteres Highlight des Krefelder Kultursommers stellte jetzt sein Programm vor. Das Lachblüten-Festival findet in diesem Jahr vom 5. bis 14. Juli im Botanischen Garten statt. Zwischen Rosen, Heilpflanzen, unzähligen heimischen und nichtheimischen Wildpflanzen setzen die Veranstalter und langjährigen Theatermacher Betti Ixkes und Rüdiger Höfken sowie Birgit Loy vom Botanischen Garten auf die besondere Atmosphäre der prachtvollen Naturkulisse. Das Programm verspricht eine bunte Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Bernard Bosil und das Team vom Jazzkeller ergänzen das Festival mit kulinarischen Einlagen.

Jeder kennt das Sprichwort „Lachen ist gesund“. Fakt ist, beim Lachen werden vom Kopf bis zum Bauch rund 300 Muskeln angespannt. Allein im Gesicht sind es 17 Muskeln. Der beste Beweis für richtiges Lachen, zeigt sich am Morgen danach: Muskelkater in der Bauchregion ist der beste Beleg für einen lustigen Abend. Das diesjährige Lach-Blütenfestival könnte das Potenzial zum Muskelkater haben und das direkt an neun Abenden.