Fantasy-Spektakel in Krefeld Halblinge, Gnome, Feen und Elfen auf der Burg Linn – warum das KrähenFee-Festival immer beliebter wird

Großspiele wie „Memo Mission“ begeistern derweil auf der Wiese der Vorburg. Der Burginnenhof und die Küche der Burg Linn haben sich indes in einen großen Spielebereich verwandelt. Der Eiswürfel Brettspielclub hat über 30 Spiele im Gepäck und die Mitglieder leiten an, wenn die Besucher ihnen fremde Spiele ausprobieren möchten. Beim Angebot „Bring and buy“ geben sich die Besucher die Klinke in die Hand. „Hier kann so manches Schätzchen erworben werden“, sagt Martin Schwall vom Düsseldorfer Verein Köbolde, die das Angebot betreuen. Dabei fällt sein Blick auf das Spiel „Dragon Mountain“ aus den 80-er Jahren. „Das Spiel ist mittlerweile in der fünften Auslage erschienen. Bei uns wurde eine zweite Auflage für den Verkauf abgegeben. Das ist schon eine Rarität“, bemerkt er. Am Abend wird es auf der Vorburg mystisch. Brennende Pos fliegen durch die Lüfte und ziehen Feuerkreise hinter sich her. LED-Stäbe werden genauso jongliert wie leuchtende Fackeln. Logos strahlen in den Himmel.