Krefelder Gastronomie Das kostet die Martinsgans in diesem Jahr

Für den Niederrheiner gehört die Gans zum Herbst wie der Kloß zum Rotkohl. Umso bedauerlicher war es im vergangenen Jahr für die Krefelder Gastronomen, dass ausgerechnet der Gänsebraten zu den Lebensmitteln zählte, die besonders teuer geworden waren. Und so mussten die Menschen für ihre Martinsgans 2022 besonders tief in die Tasche greifen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Wird es noch einmal teurer. Ein Rundruf bei Krefelds Gastronomen zeigt: Nein, es wird nicht teurer. Zwar wird es auch nicht unbedingt günstiger, doch die Preise bleiben zumindest stabil.