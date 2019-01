Kolumne KR wie Krefeld: Vom Elend des Naturschutzes

Krefeld Der Schock über den massiven Insektenschwund im Land verblasst langsam. Unser Interview mit Kreislandwirt Küskens hat gezeigt: Die Debatte darüber, wie die Insekten-Apokalypse abgewendet werden kann, hat noch gar nicht begonnen.

Es war ein bemerkenswertes Interview, das Kreislandwirt Paul Küskens uns gegeben hat. Er hat ein paar Fakten über den Naturschutz genannt, die einen ins Grübeln kommen lassen. Mit dem Instrumentarium, das wir heute haben, werden wir die Insekten-Apokalypse in Deutschland und in Teilen Europas nicht aufhalten.

Wenn die Welt so einfach wäre. Wir alle haben uns an preiswerte und makellos aussehende Lebensmittel gewöhnt. Bevor man nach einer ökologischen Landwirtschaft mit der damit einhergehenden Verteuerung und Verknappung von Lebensmitteln ruft, sollte man innehalten: Es ist zum einen eine große soziale Errungenschaft, dass Lebensmittel preiswert sind und keiner Mangel leiden muss. Hält man sich zum anderen das Wachstum der Menschheit vor Augen, wird man vorsichtig mit der Verteufelung von Technik (auch Gentechnik) und dem Arsenal an Pflanzenschutzmitteln, das unsere Ernährung heute sichert. Können wir darauf verzichten?