Närrisches Brauchtum Das ist das neue Prinzenpaar von Krefeld

Gefühlt ist Rosenmontag noch gar nicht so lange her, da verkünden die Krefelder Karnevalisten schon die nächste große Neuigkeit. Im Beisein von Oberbürgermeister Frank Meyer stellte sich am Mittwoch das Prinzenpaar der kommenden Session im Rathaus vor. Prinz Peter I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Andrea III. haben sich viel vorgenommen, denn ihr Motto lautet „Mit Vollgas durch die Narrenzeit“.