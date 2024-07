Serie Krefelds Krankenhäuser Das ist das Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld

Die Stadt Krefeld hat gleich mehrere Krankenhäuser an verschiedenen Standorten. Das größte ist das Helios Klinikum mit gleich zwei Standorten, gefolgt vom Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld. Dieses ist eine Einrichtung der Alexianer Krefeld GmbH. Was es bietet, wer hier arbeitet und was man sonst noch über die Einrichtung wissen muss.