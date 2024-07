Open-Air-Kinos in Krefeld Filme unter freiem Himmel

Auch wenn das Wetter es einen derzeit oft bezweifeln lässt: Es ist Sommer und damit auch wieder die Zeit der Veranstaltungen unter freiem Himmel. Mit dazu gehören in Krefeld seit Jahren auch die Open-Air-Kinos an verschiedenen Orten in der Stadt. Was wird dort in diesem Jahr geboten? Gibt es Karten für spontane Kinobesucher? Und wie läuft es eigentlich zwischen Hitze und Starkregen? Ein Überblick.