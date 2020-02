Begeisterte Jecken in Krefeld : „Wir wollen aus Hüls Freude in die Welt bringen“

Das Hülser Prinzenpaar strahlt auch auf dem heimischen Sofa: Stefan und Nicole Erlenwein mit ihren beiden Kindern Felix (10) und Louisa (7). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Prinzenpaar Stefan und Nicole Erlenwein wird die Karnevalsnarren unter dem Sessionsmotto „Janz dünn drüber“ anführen.

Schon von weitem fällt das Haus in Hüls auf, denn dessen Fassade ist seit Samstag über und über mit Breitlauch, sogenanntem „Breetlook“, dekoriert ist. Darin leben Stefan und Nicole Erlenwein mit ihren beiden Kindern Felix (10) und Louisa (7). Das Ehepaar ist in diesem Jahr zum Hülser Prinzenpaar proklamiert worden und wird die Karnevalsnarren in den kommenden Wochen unter dem Sessionsmotto „Janz dünn drüber“ anführen. Das Haus wurde vom Hülser Karnevalsverein „Sechserrat“ und der Nachbarschaft dekoriert, um die guten Neuigkeiten zu feiern. Und auch der Lauch hat einen Hintergrund: „Es gibt eine Sage in Hüls, die besagt, dass Hülser Frauen im Mittelalter einen Angriff abgewehrt haben, in dem sie Breetlook auf der Straße verteilen“, erzählt Nicole Erlenwein. Deswegen wird in Hüls statt Helau immer nur „Breetlook“ gerufen.

Das Ehepaar arbeitet an der Montessori-Schule. Neben dem Karneval macht die Prinzessin gerne Yoga und ist für ihre beiden Kinder da. Stefan Erlenwein spielt Tennis und ist seit 20 Jahren Teil des gemeinnützigen Kabarett-Ensembles „Krefelder Krähen“. Seit 2010 war er sogar Leiter der Krähen, ist dann aber im vergangenen Jahr zurückgetreten. Dennoch unterstützt er das Ensemble mit Freude weiter hinter den Kulissen. „Karneval ist eines meiner größten Hobbies“, erzählt er. „Ich war schon immer ein Bühnenmensch und habe früher auch in einer Band gespielt“. Nebenher pflegen die beiden jeweils noch ihre eigenen Stammtische.

Info Der Hülser Schlachtruf: „Breetlook" Nationalgemüse Der Karnevalszug zieht mit einem Prinzenpaar durchs Dorf, das quasi vom Hülser Nationalgemüse — Porree — lebt. Dem Breetlook verdankt Hüls seinen karnevalistischen Schlachtruf. Hülser Platt Lauch, auch Breitlauch und auf Hülser Platt „Breetlook“ genannt, ist nicht nur ein nahrhaftes Gemüse, sondern auch der Schlachtruf des Hülser Karnevals.

Obwohl sie jeweils andere Zugänge zum Karneval haben, sind sie beide schon seit ihrer Jugendzeit begeisterte Karnevalisten. Stefan Erlenweins Vater war ebenfalls jeck, wodurch auch Stefan Erlenwein schon im Kinderkarneval aktiv war. „Ich bin sozusagen in dem Karneval reingewachsen“, erklärt er. Dass er Jeck ist und gleichzeitig an einer kirchlichen Einrichtung unterrichtet, ist kein Problem. „Ich finde, Karneval und Kirche gehören zusammen“, sagt er. In den letzten Jahren hat er die Karnevalsveranstaltung der Schule sogar mitmoderiert.

Die Prinzessin ist ebenfalls mit dem Karneval groß geworden. „Ich habe einfach schon immer gerne gefeiert“, sagt sie schmunzelnd. „Als Kind war ich Pagin und musste zum Beispiel die Schriftrolle für die Reden halten.“ Kennengelernt haben sich die beiden dann in einem Ferienlager des Hülser SV.

Auch ihre Kinder sind dem Karneval schon lange verfallen. Felix war vor zwei Jahren Standartenträger im Kinderkarneval „Jux & Klamau“ und Louisa tanzt dieses Jahr zum ersten Mal in der Prinzengarde.

Dass Stefan und Louisa Erlenwein nun Prinzenpaar sind, haben sie sich nicht selbst ausgesucht. In Hüls ist es üblich, dass der Sechserrat die Karnevalisten beobachtet und ein Paar raussucht, das im Karneval und in Hüls besonders präsent ist und gut in die Rolle passen würde. Ende Dezember standen dann drei Mitglieder des Sechserrates auf einmal vor ihrer Tür. „Das machen die meistens im Dunkeln, damit es niemand mitbekommt“, weiß Nicole Erlenwein. Denn wer das Prinzenpaar verkörpert, ist traditionell bis zur Proklamation ein großes Geheimnis. Besonders für Stefan Erlenwein hat es eine große Bedeutung, dass dieses Jahr er und seine Frau ausgewählt wurden. Sein Vater ist am 10. Dezember verstorben, doch „er hat den Karneval auch geliebt und er hätte es so gewollt“.

Bis auf die drei Mitglieder des Sechserrates und das Paar selbst wusste tatsächlich niemand von den großen Neuigkeiten. Selbst ihren Kindern haben sie es erst am Abend vor der Proklamation verraten. „Kinder können sich schnell verplappern und in der Schule jemandem davon erzählen“, sagt Stefan Erlenwein. „Alle haben sich dann sehr mit uns gefreut“, erzählt das Ehepaar. Dieter Dittrich, der Vater der Prinzessin sagt lachend: „Wir sind sowas von stolz. Wir sind ja ohnehin sehr stolz auf die ganze Familie.“

Nach all der Geheimniskrämerei und Vorbereitung, ist es seit dem 25. Januar nun endlich so weit: Die beiden sind das offiziell proklamierte Prinzenpaar. „Ich dachte vorher, ich wüsste alles“, überlegt die Karnevalsprinzessin. „Aber irgendwie ist doch alles anders.“

Das, was jetzt im Verlauf der Session noch vor ihnen liegt, sehen die beiden nicht als Verpflichtung an. „Verpflichtungen haben wir keine“, sagt der Karnevalsprinz. „Wir machen das alles gerne und mit viel Spaß.“ Und sie fügt hinzu: „In den nächsten Wochen wollen wir vor allem Freude in die Welt bringen.“ Das Paar wird Kindergärten, Altenheime und Schulen besuchen.

„Das Schönste am Karneval ist, dass man mit Menschen zusammenkommt, die man lange nicht gesehen hat“, findet die Prinzessin. Und es dürften Dinge angesprochen werden, die man sonst nicht so anspricht, ergänzt ihr Mann. Außerdem ist „der leichte Frohsinn“ besonders schön. Man könne ausgelassen sein, ohne den Rest der Welt zu vergessen. In Hüls sei der Karneval unkompliziert und nicht so formell wie an anderen Orten. Schön sei außerdem, dass man die gleichen Leute kenne und über die gleichen Witze lachen könne.