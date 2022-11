Helios Kliniken Krefeld Start der Herzchirurgie kommt ans Helios

Prof. Dr. Diyar Saeed ist eine Art Filmstar im Bereich der Herzchirurgie. Der 45-Jährige führt nicht nur routiniert minimalinvasive Eingriffe am lebenswichtigen Organ durch, sondern versteht es auch, mit Hilfe der umgangssprachlich Knopflochchirurgie genannten Methode Reparaturen am Herzen durchzuführen. Aus der ganzen Welt reisen Kollegen nach Leipzig, um im dortigen Herzzentrum die Könner bei der anspruchsvollen Arbeit zu beobachten, die über einen großen Bildschirm im OP-Saal und mit Hilfe von 3D-Brillen verfolgt werden kann. Saeed war bis Ende Oktober einer von ihnen. Ab sofort jedoch wird der renommierte Chirurg im Helios Herzzentrum Niederrhein arbeiten. Er löst Prof. Franz-Xaver Schmid als Chefarzt der Klinik für Herz- und herznahe Gefäßchirurgie ab, der sich Anfang 2023 in den Ruhestand verabschieden wird.