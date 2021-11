Spitzenmedizin in Krefeld : Das Herzzentrum am Helios Klinikum zertifiziert

Das Herzzentrum am Helios Klinikum zertifiziert

Spitzenmedizin in Krefeld

Das Helios Klinikum Krefeld bestätigt mit der Auszeichnung seine hohen Therapiestandards in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit jährlich rund 400 Vorhofflimmer-Ablationen stellt das Krefelder Klinikum das größte Zentrum für derartige Eingriffe am Niederrhein.

Das Herzzentrum am Helios Klinikum ist das erste, von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifizierte Vorhofflimmer-Zentrum am Niederrhein. Es bestätigt damit seine hohen Therapiestandards in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen und gehört zu den bundesweit elf Zentren, die dieses Qualitätsmerkmal auszeichnet.