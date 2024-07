Neues Programm der Volkshochschule Ein Ex-UNO-Botschafter besucht Krefeld

Als größter Anbieter für Integrationskurse in Krefeld erfüllt die Volkshochschule per se eine signifikante Aufgabe zur Demokratiestärkung. „Die Integrationskurse bilden das Fundament für eine sprachliche wie kulturelle Annäherung und Orientierung in unserem Land“, so Freiberger. Fast 1000 Teilnehmende pro Jahr lernen semesterübergreifend an der Krefelder VHS die deutsche Sprache, die meisten in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskursen. Diese nehmen die Hälfte der in diesem Jahr veranschlagten 90.000 Unterrichtsstunden in der Volkshochschule ein. Damit geht ein hoher logistischer Aufwand einher, für den an der VHS das Integrationsteam verantwortlich ist. „Unser Integrationsteam stemmt die organisatorische Arbeit hinter den Kursen, damit die Integrationskurse einwandfrei ablaufen können. Ohne sie würde es nicht gehen“, erklärt Thomas Freiberger.