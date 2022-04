Krefelder Handel : Heinemann-Geschäft neu gestaltet

Krefeld Rund zwei Monate dauerten die Umbauarbeiten des insgesamt 161 Quadratmeter großen Verkaufs- und Schneideraums im Schwanenmarkt-Center in der City. Der Shop ist moderner und größer.

„Uns liegt der Standort Krefeld sehr am Herzen. Dort ist nach Mönchengladbach immer unser Hauptgeschäft gewesen“, erzählte Heinz-Richard Heinemann bei der Eröffnung des umgestalteten Cafés im Obergeschoss. Gab es zuerst ein großes Café in der Filiale am Ostwall, in der bis heute ein Ladengeschäft betrieben wird, wurde der Schwerpunkt mit Eröffnung des Schwanenmarktes an die Einkaufsstraße verlegt. Dort, wo zuletzt ein Candy-Shop Süßigkeiten angeboten hatte, eröffnete Heinemann 1975 einen kleinen Laden, durch den man über eine Treppe das Café erreichen konnte. Schon bald werden diese Räumlichkeiten erneut von Heinemann genutzt werden, denn es fehlt an Lagerkapazitäten. In dem einstigen Candy-Shop soll dafür künftig genug Platz sein.