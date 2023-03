Hilfe für Krefelder Problem-Quartier Das Hardenbergviertel blüht auf

Dabei ist auch Studentin Katrin Belwaska. An der Hochschule stu­diert sie Design und wurde Teil des Projekts. „Ich wurde gefragt, ob ich helfen will, und es macht extrem viel Spaß. Es war ein Platz ohne echte Funktion, der jetzt zu einem Schmelzpunkt der Kulturen und Natio­nen geworden ist. Die Menschen leben ein Miteinander, und in der Folge ist es auch sauberer und schöner“, erzählt sie. Bei schlech­tem Wetter würden die Bürger nun in den Freiraum an der Dießemer Straße 21 ausweichen. „Den haben wir jetzt über das ganze Ge­bäude ausgedehnt. Im Souterrain gibt es einen Raum, in dem wir Treffen veranstalten, in dem es Kaffee und Kuchen gibt und so weiter. Im Hochparterre ist der Bewegungsraum vor allem für Kinder und Jugendliche und so weiter. Aber tatsächlich verteilt sich die Aktivität ziemlich über die unterschiedlichen Räume“, erzählt Anja Jansen vom Werkhaus lachend.