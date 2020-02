Aus den Krefelder Schulen : Baustart fürs moderne FabritzLAB

Krefeld Forschen und experimentieren können Schüler bald in einem modernen Labor.

Der Bau hat begonnen. Am Gymnasium Fabritianum in Uerdingen entsteht ein Schülerforschungslabor, das FabritzLAB. Das Labor soll auch anderen Schülern offen stehen und wird MINT-Themenschwerpunkte haben sowie IT- und Nachhaltigkeitsbezug.

Schulleiter Eric Mühle erklärte anlässlich des Baubeginns: „Unseren eigenen Schülerinnen und Schülern eröffnet FabritzLAB vielfältige Möglichkeiten des selbstbestimmten Lernens an naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die Gegenstand von Jugend forscht-Projekten, aber auch anderen hochkarätigen Wettbewerben sein können. Motivation und Spaß haben hierbei höchste Priorität.“ Oberbürgermeister Frank Meyer ergänzte: „Durch dieses Projekt wird bei den Schülerinnen und Schülern über das normale Maß hinaus das Interesse für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik geweckt – ein wichtiger Beitrag nicht nur zur Berufsorientierung, sondern auch einer, der am Bedarf der heimischen Industrie orientiert ist. Und ein Beispiel dafür, wie verschiedene lokale wie überregionale Partnerinnen und Partner wie Schule, Stadt, Hochschule und Industrie hervorragend zusammenarbeiten, damit Krefelds Schulen nicht länger museal ausgestattet bleiben.“

Diamanthochzeit in Krefeld : „Wir hatten in der Ehe stets gute Schutzengel“

Demos in Krefeld : Gewalt liegt in der Luft

Als Anwärterschule im Verein MINT-EC sei es dem Fabritianum ein wichtiges Anliegen, so Mühle, Schüler für naturwissenschaftliche Fragestellungen und Arbeitsbereiche zu begeistern und damit einen aktiven Beitrag zur MINT-Studien- und Berufsberatung und zur Verringerung des Fachkräftemangels in diesem Bereich zu leisten. Die Verzahnung analoger und digitaler Techniken in der Experimentierumgebung des FabritzLAB sei zukunftsweisend und bereite so konkret auf den beruflichen Alltag vor.