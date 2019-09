Aus den Krefelder Schulen : Gymnasium am Stadtpark wird 90

Dr. Anja Rinnen ist Schulleiterin am Gymnasium am Stadtpark Uerdingen, das am Freitag seinen 90. Geburtstag mit drei Projekttagen feiern wird. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Freitag, 20. September, feiert das Gymnasium am Stadtpark in Uerdingen sein 90-jähriges Bestehen. Los geht das Jubiläum vorab mit Projekttagen unter dem Titel „Stadtpark – gutes Klima“.

Das Motto ist doppeldeutig und das soll auch so sein. Wenn das Gymnasium am Stadtpark in Uerdingen sein 90-jähriges Bestehen mit drei Projekttagen einläutet, stehen diese unter dem Slogan „Stadtpark – gutes Klima“. „Damit meinen wir zum einem unser gutes Schulklima, aber zum anderen möchten wir auch das Engagement für die Umwelt mit in den Mittelpunkt rücken“, sagt Schulleiterin Anja Rinnen.

Im Rahmen der Projekttage, bei denen klassenübergreifend gearbeitet wird, stellen die Schüler unter anderem Vogelhäuser her, säen eine Wildblumenwiese auf dem Schulgelände ein und werden den ökologischen Fußabdruck der Schule unter die Lupe nehmen. Alle Ergebnisse und Arbeiten stellen die Schüler dann beim eigentlichen Schulfest vor, das am Freitag, 20. September, um 15 Uhr startet, an das sich ab 19 Uhr ein Ehemaligentreffen anschließt. Ein volles Programm für das Jubiläum.

Info Großes Schulfest mit Ehemaligentreff Das Schulfest vom Gymnasium am Stadtpark in Uerdingen beginnt am morgigen Freitag, 20. September, um 15 Uhr. Die Schüler stellen ihre Projektarbeiten vor, und es gibt Mitmachaktionen für Kinder. Ein großes Kuchenbüfett lockt und es wird gegrillt. Ab 19 Uhr schließt sich ein Ehemaligentreffen an.

Wobei die Geschichte des Gymnasiums eigentlich schon vor über 90 Jahren startete. Den Grundstein legte die Stadt Uerdingen 1882 mit der Übernahme einer privaten Mädchenschule, die die vier unteren Klassen einer höheren Mädchenschule umfasste. Der Lehrplan wurde 1909 an die neue Schulform eines Lyzeums angeglichen und bis zur Klasse zehn ausgebaut. 1929 fielen die Würfel für die Erweiterung zum Lyzeum.Die Grundsteinlegung des bis heute genutzten Altbaus fand am 15. September 1929 statt. Das nahm man seinerzeit zum Anlass, dieses Datum als offizielles Gründungsjahr zu wählen.

1946 kam es zu Abschaffung der Lyzeen in NRW. Die Frage Gymnasium oder Frauenoberschule wurde zugunsten eines Gymnasiums mit dem Namen Progymnasium gefällt. Am 11. April 1956 kam es zur Erteilung einer Genehmigung zum Vollausbau eines richtigen Gymnasiums mit der entsprechenden Oberstufe. Drei Jahre später legten die ersten Schüler das Abitur ab. Die Schule wuchs, und 1966 ging ein Neubau an den Start, dem später zwei Pavillons mit insgesamt vier Unterrichtsräumen folgten, wobei diese Notlösung aufgrund der weiter gestiegenen Schülerzahl 2004 ein Ende hatte. Ein weiterer Neubau war fertig gestellt.

Zuvor hatte der April 1977 den heutigen Namen mit sich gebracht. Wenn heute der Name „Gymnasium am Stadtpark“ fällt, sind es vor allen Dingen drei Positionen, die das Gymnasium auszeichnen. Zum einen ist es der MINT-Strang, zu dem seit 2001 auch die Doppelqualifikation Abitur/CTA (Chemisch-Technischer Assistent) gehört. Seit dem Schuljahr 2005/06 bietet das Gymnasium zudem eine Bläserklasse an. In diesem Projekt erhalten Schüler im Verlauf der Sekundarstufe I Unterricht durch externe Musiklehrer an Holz- und Blechblasinstrumenten. Pro Jahrgangsstufe gibt es ein gemeinsames Orchester. Dazu kommt der Austausch mit Litauen und Polen in Sachen Musik.

Der dritte Part betrifft die individuelle Förderung. Von Januar 2002 bis Juli 2008 nahm das Gymnasium am Projekt „Selbstständige Schule“ in NRW teil. Selbstständiges Lernen und das eigenständige Erarbeiten von Wissen gehören mit zu den Methoden des Gymnasiums und sind fest im Schul-Alltag verankert.

Dr. Anja Rinnen, OStDÔ, Schulleiterin, Gymnasium am Stadtpark Uerdingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)