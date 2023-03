Medizin in Krefeld Das Gesundheitsamt hilft beim Kampf gegen Krebs

In Deutschland erkranken jährlich über 7.850 Menschen nachweislich an einem mit HPV in Verbund gebrachten Krebs. Europaweit erkrankten 2020 über 58.169 Menschen an Gebärmutterhalskrebs. 2021 lag in Deutschland die Impfquote einer vollständigen Impfung bei den 15-jährigen Mädchen bei 54 Prozent und Jungen bei 26,5 Prozent. Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist aber eine Impfquote von 90 Prozent weltweit.