Aus den Krefelder Stadtteilen : Geländer der Zoobrücke hat jetzt die richtige Höhe

Krefeld Wie in der Bezirksvertretung Ost versprochen (wir berichteten), hat der Kommunalbetrieb Krefeld die Arbeiten am Geländer der Zoobrücke noch vor Herbstbeginn abgeschlossen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Damit hat die Zoobrücke nun ein neues Geländer, dessen Höhe den Richtlinien entspricht. Entsprechend darf der Verbindungsweg zwischen Vadersstraße und Violstraße jetzt wieder genutzt werden.

Die Stadt erklärt den Grund der Arbeiten: „Das ursprüngliche 90 Zentimeter hohe Geländer hatte weder für den Fahrrad- noch für den Fußgängerverkehr die nach heutigem Stand der Technik erforderliche Höhe.“ Um diese Norm zu erfüllen, hat das Geländer aktuell eine Höhe von 1,30 Meter. Damit ist die Brücke sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger sicher zu überqueren. Die Arbeiten des Kommunalbetriebs Krefeld an der Zoobrücke sind damit abgeschlossen.

Das freut vor allem die Anwohner, die den Verbindungsweg schmerzlich vermisst hatten. Sie hatten – mit kurzen Unterbrechungen – über anderthalb Jahre auf die Geh- und Radwege von Berliner- und Uerdinger Straße ausweichen müssen. Denn erstmals war die Brücke Anfang 2019 wegen einer kranken Rotbuche gesperrt worden, deren großen Äste drohten, auf den Verbindungsweg zu fallen. Die Fällarbeiten verzögerten sich jedoch durch Graureiher, die in dem erkrankten Baum ihr Nest bauten und brüteten.

Der um die Futtermeisterei des Zoos führende Weg samt Zoobrücke ist Teil des Krefelder Radwegenetzes und verbindet die Innenstadt mit dem Bockumer Zentrum. Der Teil des Weges, der von der Brücke kommend rechts am ehemalige Affenhaus vorbei zur Berliner Straße führt, ist weiter gesperrt und Teil der Erweiterung des Zoogeländes. An der Brücke soll in Zukunft ein zweiter Zooeingang entstehen.