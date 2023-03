Taxen machten gute Umsätze Krefeld: Das erwartete Chaos beim Warnstreik blieb aus

Staus im innerstädtischen Krefelder Straßenverkehr und in der Region wurden Montagmorgen nur vereinzelt von der Polizei gemeldet. Beim ADAC hieß es: „Wer kann, ist im Homeoffice geblieben.“ Wer davon ausging, dass durch den Mega-Streik das Taxi-Geschäft brummte, sollte sich irren. „Wir haben mehr Fahrten und dadurch auch höhere Umsätze“, hieß es bei den Taxiunternehmen in der Seidenstadt. Es habe im Vorfeld einige Vorbestellungen gegeben. Aber das große Chaos sei ausgeblieben, zogen die Droschkenbesitzer am Nachmittag Bilanz. „Jeder, der ein Taxi brauchte, hat kurzfristig auch ein bekommen“, so die Zentrale. Am Dienstag kehren Busse und Straßenbahnen zum vollen Fahrplanangebot zurück. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadtwerke Krefeld (SWK).