Andreas Kancic: „Es gibt für mich verschiedene Aspekte. Die Straßenbahn ist sicher ein Nachteil, denn sie blockiert zusätzlich. Aber als Anwohner würde ich eine Reduzierung des Autoverkehrs begrüßen. Fußgänger und Rad sollten in der Stadtplanung Vorrang haben. Die Radwege, die wir haben, sind gerade im Innenstadtbereich zu wenige und in katastrophalem Zustand. Ich bin selbst Rad- und Autofahrer und sehe beide Seiten. Ich denke, es sollte in Deutschland aussehen, wie in Belgien und den Niederlanden. Autos in der Innenstadt sind unnötig. Ich selbst nutze den Wagen nur für den Arbeitsweg nach Willich.“