Verwaltung in Krefeld : Bürgerbüro Uerdingen zieht an die Oberstraße 13

Bürgerbüro Uerdingen zieht an die Oberstraße 13

Verwaltung in Krefeld

Die Sanierung der Herberzhäuser am historischen Marktplatz in Uerdingen ist noch nicht abgeschlossen. Foto: Joachim (Jochen) Lenzen

Krefeld Ab Montag, 3. Januar, öffnet das Büro bis zum Abschluss der Sanierung des Uerdinger Rathauses in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hafenamtes.

Ab Montag, 3. Januar, wird das Bürgerbüro Uerdingen bis zum Abschluss der Sanierung des Uerdinger Rathauses in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hafenamtes an der Oberstraße 13 öffnen. Neben der Verwaltungsstellen-Leiterin Christina Schemann werden dort zwei Mitarbeitende des Bürgerservice für die Bearbeitung der Anliegen der Terminkunden untergebracht.

Die für den Bürgerservice zuständige Beigeordnete Cigdem Bern freut sich, dass der Start am Standort nun bevorsteht: „Damit wird eine weitere kontinuierliche Verbesserung bei der Terminverfügbarkeit erreicht, und wir bieten gleichzeitig den Menschen des Stadtbezirks Uerdingen und Gellep-Stratum wieder eine ortsnahe Anlaufstelle zur Erledigung ihrer Anliegen an.“

Durch die Fassadensanierung am Rathaus Uerdingen wurde zunächst ein Umzug zur Alte Krefelder Straße 2 notwendig. Nach erfolgreicher Sanierung der Fassade sollte der Bürgerservice wieder ins Rathaus einziehen. Rachid Jaghou, Leiter des Gebäudemanagements, erklärt, warum der Service nicht schon direkt zurück ins Rathaus am Marktplatz ziehen kann: „Im Rahmen einer Substanzprüfung für die anstehende Innensanierung des Uerdinger Rathauses wurde in den Räumen Hausschwamm festgestellt, deshalb kann das Gebäude derzeit noch nicht wieder für den Bürgerservice geöffnet werden“.