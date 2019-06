Im Stadtbezirk Nord : Bürgerbüro Nord ab sofort wieder geöffnet

Im neuen Bürgerbüro am Moritzplatz sitzen Dirk Czymai, stellvertretender Fachbereichsleiter, Jens Schlotmann, Ralf Rittmeyer und Teamkoordinator Joachim Blömer (v.l.). Foto: Stadt Krefeld

Nordbezirk Am heutigen Dienstag, 11. Juni, öffnet das Bürgerbüro Nord am Moritzplatz 8 wieder seine Türen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr musste der Fachbereich Bürgerservice das Bürgerbüro am Moritzplatz aufgrund von Personalknappheit und wegen beginnender Abrissarbeiten der benachbarten ehemaligen Gaststätte „Haus Sieburg“ bis auf weiteres schließen.

In der Zwischenzeit wurde insgesamt der Personalbestand im Bürgerservice sukzessive um sieben neue Mitarbeiter ergänzt, wovon sich derzeit noch vier Bedienstete in der Einarbeitung befinden. Um die in der Vergangenheit häufig aufgetretenen vorübergehenden Schließungen von Bürgerbüros wegen Personalmangel im Krankheitsfall aufzufangen, sind fünf als sogenannte „Springerstellen“ ausgewiesen. Diese stärken künftig zusätzlich die Personaldecke bei Fluktuationen. Die Verwaltung hat die Schließzeit im Bürgerbüro Nord zudem dazu genutzt, alle Räume mit einem neuen Anstrich zu versehen und die Teppichböden gründlich zu reinigen.

Das Bürgerbüro Nord ist jetzt wieder zu den gewohnten Zeiten für die Bürger geöffnet.

Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr, sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr.