Kultur in Krefeld Das Bandoneon im Rotlichtviertel

Parfenovs Musik entsprach der Choreographie: Verschiedenerlei Sequenzen, die ausgewählte Alltagssituationen im preußischen Krefeld und in Buenos Aires abbilden sollten. Drei Weber tanzten im klappernden Rhythmus des Webstuhls über die Bühne und trugen dabei die typische Webermütze, Abbilder des Meister Ponzelar am Südwall. Sinnbilder der Seide waren sechs Tänzerinnen in weiten glänzenden Gewändern. Dann wieder gab es einen Weberaufstand, eine unvermittelte Hochzeit mit katholischem Marienbild und etwas später einen unglücklichen Heinrich Band. Seine Nöte tanzte er durch den ganzen Raum, bis die Veränderung des aus dem Sächsischen importierten Akkordeons seine finanziellen Sorgen auflöste. Ein Auswanderer nimmt das Bandoneon mit in das Rotlichtviertel von Buenos Aires und tauscht es gegen Sex ein. In dieser Sequenz verbirgt sich übrigens eine visuelle Referenz an den großen Carlos Gardel. Die Bar ‚Caminito‘ trägt den Namen seines berühmten Tangos, Buenos Aires, 1926.