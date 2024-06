Masterplan Elfrather See Was Hunden am E-See geboten werden soll

Krefeld · Das Areal am Elfrather See soll aufgewertet werden. Auch für Hundehalter soll es neue Angebote geben. Doch nicht alle freuen sich über das, was die Stadt den Tierfreunden vorschlägt. Es geht um die Gesundheit der Hunde.

Gänse am Strand des Badesees. Sollen hier Hunde einen Dummy aus dem durch Kot und Federn verdreckten Wasser holen? Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld