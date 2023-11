Autofahrer verärgert Ärger um Bauarbeiten am Bockumer Platz – wie es weitergeht

Eine Baustelle am Bockumer Platz sorgte in den vergangenen Wochen für Verärgerung unter all jenen, die sich dort mit dem Auto durch den Verkehr quälen mussten. Denn obwohl dort derzeit keine offensichtlichen Arbeiten mehr stattfinden, ist die Fahrbahn verengt, moniert ein Krefelder Pendler: „Seit mindestens drei Wochen ist die Baustelle am Bockumer Platz asphaltiert und mit gelber Richtungspfeilen markiert. Trotzdem ist der rechte Fahrstreifen weiter mit rot-weißen Absperrungen gesperrt und die Rückstaus an den Ampeln sind teilweise erheblich. Arbeiter sind aber auch seit langem nicht mehr auf der Baustelle präsent“, erzählt er und fragt sich, wann es hier endlich weitergeht.