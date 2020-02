Azubis in Krefeld : „Darum arbeiten wir gerne in der Pflege“

(Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Krefeld Vier Auszubildende sprechen über ihre Tätigkeit in der Pflege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eva Kirchner, 19 Jahre „Ich bin nach den ersten Monaten absolut überzeugt, den für mich richtigen Beruf gefunden zu haben. Ich würde ihn jetzt nicht zwingend jedem empfehlen, denn man muss schon der Typ dafür sein. Aber viele haben ein falsches Bild und denken, wir würden nur anderen den Hintern abwischen. Dabei sind die Aufgaben sehr komplex und wir bekommen viele Kompetenzen.

Ich gehe im Moment davon aus, dass ich nach der Ausbildung noch weitere Qualifikationen anhängen werde. Derzeit favorisiere ich ein Studium, möglicherweise als Hebamme. Aber das kann sich im Laufe der Ausbildung auch noch ändern.“

Die Abiturientin mag vor allem den Umgang mit den Menschen: „Klar gibt es immer mal jemanden, der sich nicht ausreichend beachtet fühlt oder so etwas. Aber die meisten Patienten sind wirklich dankbar, dass wir für sie da sind. Das ist etwas, das mir viel bedeutet. In jedem Fall bekommen wir viele Einblicke in sehr viele Bereiche und können entscheiden, ob wir nachher einfach arbeiten oder uns fortbilden. Auch ein Medizinstudium im Anschluss schließe ich für mich nicht aus. Dann kenne ich aber alles von der Pike auf.“

Moritz Höfels, 21 Jahre Ich habe vor der Lehre ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und sogar noch auf zwei Jahre verlängert, weil mir die Arbeit so gut gefallen hat. In dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, dass Pflege für mich das Richtige ist. Ich ziehe tiefe Befriedigung daraus, anderen Menschen zu helfen und das Gefühl, wenn jemand ins Krankenhaus kommt und in einem sehr schlechten Zustand ist, dann aber einige Tage später auch durch meine Arbeit wieder sehr viel fitter und aktiver ist, ist einfach unbeschreiblich. Es ist schade, dass Außenstehende den Beruf so kritisch sehen. Auch in meinem Umfeld verstehen viele nicht, warum ich es mache. Von einigen werde ich auch ‚Krankenschwester’ genannt. Ich denke, diese Leute wissen überhaupt nicht, was wirklich dahinter steht. Ich bin allerdings froh, noch als letzte Gruppe im alten Ausbildungskonzept zu lernen, denn ich glaube, wir sind dann doch etwas spezialisierter und ich sehe meine Zukunft ganz klar in der Krankenpflege. Die neue Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. -frau ist doch sehr viel genereller angelegt. Für mich kann ich nach heutigen Stand wirklich sagen, dass ich in der Pflege meinen Traumjob gefunden habe.“

Johanna Lettmann, 20 Jahre „Ich sehe im Pflegeberuf einen sehr guten und vor allem zukunftssicheren Job. Ich bin froh, noch im alten Ausbildungskonzept zu lernen, denn ich habe mich sehr bewusst für die Gesundheits- und Krankenpflege entschieden. Beispielsweise die Kinderpflege wäre glaube ich nichts für mich. Ich täte mich schwer damit, jeden Tag mit Kindern zu tun zu haben, die krank sind oder möglicherweise sterben werden. Vor allem, wenn ich dann selbst einmal Kinder habe. Ich denke, der Beruf ist toll, aber nicht für jeden geeignet. Jeder weiß, wie es im Krankenhaus aussieht. Ich glaube, jeder Mensch war schon einmal im Krankenhaus und weiß, was dort passiert. Wenn ich mich jetzt vor allen Arten von Körperausscheidungen ekeln würde, dann wäre der Job natürlich eher nicht geeignet. Klar gibt es auch mal Situationen, die frustrieren, wo dann ein Notfall rein kommt und ich einem Patienten nicht die Aufmerksamkeit geben kann, die eigentlich nötig wäre. Aber das verstehen die Leute dann in aller Regel auch. Ich denke schon, dass ich mich noch weiter bilden werde, aber der Beruf macht mir wirklich großen Spaß und ist das Richtige für mich.“