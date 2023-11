Feuerwehr setzt Kanalkamera ein Dackel „Alfi“ mit Bagger aus Dachsbau gerettet

Helfer haben in einem stundenlangen Einsatz und mit Hilfe von schwerem Gerät einen dreieinhalbjährigen Dackel „Alfi“ aus einem Tierbau befreit. Der Hund war am Freitagabend im Uferbereich des Elfrather Sees in Krefeld plötzlich in dem rund 25 Zentimeter großen Eingangsloch eines Dachsbaus verschwunden und kam nicht mehr von allein heraus.