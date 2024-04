Dachstuhlbrand in Fischeln Blitzeinschlag löst Feuer aus

Das Gewitter war kurz, aber heftig. Éin Blitz ist am Ostersonntag in das Dach einer Doppelhaushälfte an der Straße Am Vaterhaus in Fischeln eingeschlagen. Um 18.55 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte das Haus erreichten, gab es bereits starke Rauchentwicklung im Bereich des Spitzbbodens. Der Blitz war in der Nähe des Kamins eingeschlagen. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete das Gebäude und öffnete die Dachhaut, um mehrere kleine Brandnester zu löschen. Während des Einsatzes wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Haus zurück. Es wurde niemand verletzt, teilt die Feuerwehr mit.